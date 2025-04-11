Евросоюз и Китай начали переговоры по установлению минимальных цен на электромобили китайского производства вместо пошлин. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя Еврокомиссии.

По его данным, комиссар ЕС по торговле Марош Шефчович недавно беседовал с министром торговли Китая Ван Вэньтао, и обе стороны согласились рассмотреть возможность установления минимальных цен.

До этого газета Financial Times со ссылкой на сообщение главного экономиста Deutsche Bank Робина Винклера писала, что повышенные пошлины на товары, ввозимые в США, могут накрыть страны Евросоюза волной дешевых товаров из Азии, в связи с чем ЕС готовится к введению экстренных мер.

По его словам, производители из Китая, лишившись американского рынка, скорее всего, попытаются продать больше своей продукции в ЕС. Это означает, что Брюсселю придется принять защитные меры, тем более что он уже ввел пошлины на китайские электромобили.