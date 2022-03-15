В ходе вторжения в Украину российские военнослужащие якобы обнаружили «документальные подтверждения» о подготовке Киевом в марте вторжения на территорию т.н. Донецкой и Луганской народных республик, а также в Крым. Об этом в ходе совещания по вопросам обеспечения национальной безопасности в Северо-Кавказском федеральном округе, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, сообщает ТАСС.

19 февраля Народная милиция самопровозглашенной Донецкой республики обнародовала «план наступления» вооруженных сил Украины на Донбассе. Утверждалось, что наступление вооруженных сил Украины планируется с трех направлений: Краматорск-Дебальцево, на Приазовском направлении, на Луганском направлении. Украинская сторона на данный момент не давала официальных комментариев по этой теме.