В Санкт-Петербурге пассажиры автобуса сняли на видео водителя, который остановился на улице для того, чтобы совершить намаз. Видеозапись происшествия опубликована в Telegram-канале «1703».

В комитете по транспорту Санкт-Петербурга сообщилиизданию «Подъем», что религиозным водителям устанавливают графики с перерывами, когда те могут помолиться. Однако по факту снятого на видео инцидента не могут провести проверку из-за недостатка сведений.

«В любом случае, работая на маршруте, водитель должен осуществлять перевозку граждан, соблюдая всё установленные правила, не отвлекаясь на сторонние вещи. Религиозные процедуры можно проводить только в период межрейсовых стоянок», — рассказали «Подъему» в комитете.