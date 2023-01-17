После инициативы помечать осудивших войну актеров титром «предатель», в Госдуме России пошли еще дальше: теперь сцены с ними предлагают вырезать из фильмов. С такой идеей выступил член комитета нижней палаты по культуре Сергей Соловьев, передает «Говорит Москва».

Однако он считает, что окончательное решение должно остаться за гражданами страны. «Внедрять практику вырезать из фильмов слова и эпизоды актеров-предателей необходимо после проведения опроса и общественного обсуждения. <…> Мое личное мнение по этому вопросу: да, необходимо», — заявил депутат.

При этом Соловьев отметил, что удалять сцены с критикующими войну артистами нужно так, чтобы «резко не снижать качество и содержание фильмов». В какой форме и как технически это реализовать, должны придумать «эксперты и специалисты в этой сфере».

Ранее в Госдуме предложили ввести маркировку для актеров, которые публично высказались против вторжения России в Украину. «Минкульт должен ввести новую норму — предупреждение о предательстве в титрах визуальных произведений», — заявил первый зампред комитета по контролю Дмитрий Гусев.

Он пояснил, что такая идея возникла после просмотра интервью с актером Артуром Смольяниновым, который сказал, что ему безразлична судьба России, а гипотетическое участие в боевых действиях он принимал бы только на стороне Украины. 13 января Минюст внес Смольянинова в реестр «иностранных агентов». Также глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил завести против него уголовное дело.

Недавно из МХТ им. Чехова уволили актера Дмитрия Назарова вместе с женой, заслуженной артисткой России Ольгой Васильевой. Сообщалось, что решение принял худрук Константин Хабенский из-за публичных антивоенных высказываний актера. Назаров прослужил в этом театре более 20 лет.

В конце августа пропагандист и режиссер Никита Михалков предложил запретить показ фильмов, в которых снимались осудившие войну актеры. Он заявил, что те, кто уехал из России в знак несогласия с вторжением в Украину, проявили «неблагодарность» к своей стране, «которая сделала их популярными». (moscowtimes.ru)