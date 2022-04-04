В отношении учительницы английского языка из Пензы Ирины Ген возбудили уголовное дело о «фейках» про российскую армию. Ранее на неё написали донос в полицию ученики. Об этом сообщает глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

По словам адвоката Александра Федулова, представляющего интересы 55-летней учительницы, его подзащитную отпустили под подписку о невыезде. Расследованием уголовного дела занимается Следственный комитет. Ирине Ген грозит штраф до пяти миллионов рублей или лишение свободы на срок до 10 лет. Статья о «фейках» про российскую армию появилась в Уголовном кодексе России после вторжения в Украину.

Ранее в сети появилась аудиозапись беседы между учительницей Ириной Ген из училища олимпийского резерва и двумя восьмиклассницами, которые и записали разговор. Позднее запись попала в правоохранительные органы. На ней учительница объясняет, почему сорвалась поездка восьмиклассниц на соревнования в Европу. «Пока Россия не научится вести себя цивилизованным образом, такое будет продолжаться», – ответила Ирина Ген, упомянув бомбежки украинских городов, Крым и малайзийский «Боинг». На слова учениц, что они ничего об этом не знают, преподаватель сказала, что в России тоталитарный режим и любое инакомыслие считается преступлением и что ей за эти высказывания тоже грозит 15 лет. (svoboda.org)