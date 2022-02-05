Роспотребнадзор отменил требование об обязательной самоизоляции для тех, кто контактировал с заболевшими COVID-19, следует из постановления ведомства.

В документе отмечается, что пункт, предписывавший контактировавшим лицам находиться на семидневном карантине, утратил свою силу.

Постановление вступит в силу в воскресенье, 6 февраля.

Ранее глава ведомства Анна Попова заявила, что ограничения для людей, находившихся в контакте с зараженными коронавирусом, из-за особенностей штамма «омикрон» теряют смысл.

По ее словам, в случае появления другого штамма будет другая эпидемиологическая тактика, поскольку она связана со свойствами возбудителя. Попова также обратила внимание, что в России около 17-20% заразившихся переносят коронавирусную инфекцию бессимптомно.

Между тем количество инфицированных больных в России возросло до 12 630 047. Жертвами вируса с начала пандемии стали 334 753 пациента (aif. ru)