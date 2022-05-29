Российские власти меняют стратегию борьбы с популярными VPN-сервисами, благодаря которым россияне продолжают получать доступ к заблокированным иностранным соцсетям и ресурсам.

От попыток закрыть доступ к отдельным VPN-клиенты, которые продолжают работать, вопреки усилиям Роскомнадзора, власти перешли к блокировке протоколов, с помощью которых VPN провайдер подключается к серверам.

Как сообщает GlobalCheck, в воскресенье возникли проблемы с доступностью двух популярных VPN-протоколов — IPsec и IKEv2. Сложности стали испытывать пользователи в Сибири и южных регионах РФ, включая Краснодар и Ростов-на-Дону.

У некоторых операторов (включая «Ростелеком») в регионах IPsec не проходит даже между сервером и клиентом в России, отмечает GlobalCheck.

VPN используется не только для выхода в интернет без цензуры, но и для связи между офисами и филиалами компании, поясняет источник на телеком-рынке. Под угрозой паралича может оказаться работа структур, у которых больше чем один офис, продолжает он: «Грубо говоря, «Пятерочка» в регионе не сможет выбить чек, так как нет VPN и нет соединение с базой в Москве».

Блокировка VPN-протоколов — это большой удар в том числе по корпоративным сетям, согласны в GlobalCheck: «Множество администраторов таких сетей сейчас срочно ищут решения для обхода». (moscowtimes.ru)