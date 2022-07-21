Министерство юстиции РФ потребовало запретить в России израильское агентство по репатриации «Сохнут». Рассмотрение дела в Басманном суде Москвы начнётся 28 июля. Об этом сообщило агентство «Интерфакс».

5 июля российские власти направили руководству агентства письмо с требованием прекратить деятельность. Получение официального уведомления от России о закрытии «Сохнута» подтвердили официальные лица агентства и министерство алии (новых репатриантов) и интеграции.

«Сохнут» содействует репатриации евреев со всего мира в Израиль. The Jerusalem Post отмечает, что прекращение работы агентства в России обернётся сложностями для российских евреев, желающих эмигрировать. Многие из них опасаются, что после закрытия организации им будет закрыт выезд из России. (svoboda.org)