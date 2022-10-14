Сторонники экс-главы ЛДПР Владимира Жириновского ищут способы его увековечения, так как он стал героем своего времени, приводит РИА «Новости» заявление фракции ЛДПР.

Таким образом в партии прокомментировали появившуюся на Change.org петицию с просьбой причислить политика к лику святых из-за его сбывающихся пророчеств. Авторы данного документа обращаются к патриарху Московскому и всея Руси Кириллу.

Как обратили внимание в ЛДПР, Владимир Жириновский уже получил в народе статус пророка современности. В партии заявили, что рады, что многочисленные сторонники политика ищут способы увековечить его, добиться его признания.

«Мы в ЛДПР тоже прикладываем усилия, чтобы имя Владимира Вольфовича осталось в веках, например, в топонимике разных городов, как в Москве, где в его честь уже названа улица», — отметили в пресс-службе фракции.

В конце сентября стало известно, что в Москве появится улица имени Владимира Жириновского.