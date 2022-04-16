Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который вводит для граждан штрафы за публичное отождествление роли СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне.

Как передает ТАСС, подписанный президентом России документ опубликован на официальном портале юридической информации.

Согласно закону, за публичное отождествление роли СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне физических лиц, отрицающих роль Советского Союза в победе над фашистской Германией, будут наказывать штрафом на 5 тысяч рублей или арестом до 15 суток, юридических лиц — штрафом на сумму до 100 тысяч рублей.