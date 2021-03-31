В Риме задержаны два человека по подозрению в шпионаже в пользу России

Два человека задержаны Риме по подозрению в шпионаже в пользу России. Об этом сообщает в среду газета La Repubblica со ссылкой на соответствующее расследование спецподразделения карабинеров и спецслужб.

Спецподразделение карабинеров (ROS) позже сообщило, что по ордеру прокуратуры Рима задержало итальянского военнослужащего и российского офицера. Как указывается в заявлении ROS, итальянский гражданин взят под стражу, тогда как в отношении «иностранного гражданина проводятся проверки по поводу его дипломатического статуса».

В спецподразделении карабинеров уточнили, что задержание произошло во вторник в момент передачи конфиденциальных документов в обмен на денежное вознаграждение. «Задержан капитан ВМС и офицер, служащий в посольстве РФ, которые обвиняются в шпионаже и создании угрозы госбезопасности», — говорится в заявлении. (ТАСС)