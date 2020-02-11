В Риме задержали подростка, оскорблявшего китайцев из-за коронавируса

Полиция в Риме задержала одного из подростков, которые преследовали и оскорбляли группу китайцев на улице, обвиняя их в распространении коронавируса.

Инцидент, произошедший в воскресенье вечером в столичном районе Тусколано, был снят на видео очевидцем. В настоящее время этот ролик широко распространился в социальных сетях.

«Это вы принесли сюда коронавирус! Убирайтесь отсюда!» — кричали подростки, поливая выходцев из Китая грубой бранью. Неизвестно, чем бы закончился этот инцидент, если бы за азиатов активно не вступились прохожие. На место ЧП прибыли полицейские, которые задержали 15-летнего хулигана с разбитой стеклянной бутылкой в руке. Двое его приятелей скрылись с места происшествия.