В Риме задержали подростка, оскорблявшего китайцев из-за коронавируса

Полиция в Риме задержала одного из подростков, которые преследовали и оскорбляли группу китайцев на улице, обвиняя их в распространении коронавируса.
Инцидент, произошедший в воскресенье вечером в столичном районе Тусколано, был снят на видео очевидцем. В настоящее время этот ролик широко распространился в социальных сетях.
«Это вы принесли сюда коронавирус! Убирайтесь отсюда!» — кричали подростки, поливая выходцев из Китая грубой бранью. Неизвестно, чем бы закончился этот инцидент, если бы за азиатов активно не вступились прохожие. На место ЧП прибыли полицейские, которые задержали 15-летнего хулигана с разбитой стеклянной бутылкой в руке. Двое его приятелей скрылись с места происшествия.
Выходцы из Китая не стали подавать заявления в полицию, однако против задержанного подростка все равно официально выдвинуты обвинения в оскорблениях и угрозах с отягчающими обстоятельствами, поскольку подвергшаяся нападкам беременная девушка почувствовала себя плохо и была доставлена в больницу.(РИА Новости)