Специалисты зафиксировали в России единичные случаи подварианта штамма коронавируса «омикрон» BQ.1.

Как передает # со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по итогам селекторного совещания с руководителями территориальных органов и учреждений ведомства.

«Фиксируются единичные находки подварианта BQ.1», — сказано в сообщении.

Отмечается, что линии BA.4 и BA.5 по-прежнему превалируют среди выявляемых в стране случаев инфицирования COVID-19. К линии BA.2 геноварианта «омикрон» отнесено 4,2%, к линиям BA.4/BA.5 — свыше 95%.

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