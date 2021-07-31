В России за сутки выявили 23 807 новых случаев коронавирусной инфекции, скончались 792 человека. Об этом рассказали в федеральном оперативном штабе по борьбе с заболеванием.

Накануне cообщалось о 23 564 случаях COVID-19 и 794 летальных исходах.

С начала пандемии коронавирусом заразились 6 265 873 россиянина, скончались 158 563 человека. За всё время поправились 5 608 619 пациентов, в том числе 19 771 — за минувшие сутки.

Напомним, ранее главврач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко опроверг заявления о том, что введение вакцины может повлечь за собой заражение COVID-19 (aif.ru).