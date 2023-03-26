Как сообщает ТАСС, Шейхани отметил, что стихия нанесла урон 23 из 34 провинций Афганистана. Согласно приведенным им данным, 1,7 тысячи домов были полностью или частично разрушены. Гуманитарную помощь за последний месяц при содействии международных и других организаций получили 53 тысячи семей, добавил афганский чиновник.