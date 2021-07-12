12 июля около 11:00 в Физулинскую районную прокуратуру поступила информация о подрыве на мине одного человека на освобожденной от оккупации территории.

Об этом сообщает надзорный орган.

В ходе предварительного расследования было установлено, что житель Евлахского района Эльшан Халилов (1987 г.р.), работающий водителем в ООО Körpü-Bina-Tikinti, во время проведения работ на территории села Гараханбейли Физулинского района прикоснулся к неразорвавшейся «бомбочке» запрещенного кассетного снаряда, который был применен Арменией при обстрелах во время Отечественной войны. В результате взрыва мужчина получил травмы различной степени тяжести.

По данному факту проводится расследование.