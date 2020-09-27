В результате артобстрела ВС Армении в Агдамском направлении ранено гражданское лицо

В результате обстрела, совершенного вооруженными силами Армении в направлении Агдамского района Азербайджана, получило ранение гражданское лицо.
Как сообщает местное бюро АПА, в результате артиллерийского обстрела 59-летний житель села Гарадаглы Бейкиши Зейналов получил осколочные ранения.
Он госпитализирован в Агдамскую центральную районную больницу.
Отметим, что утром 27 сентября вооруженные силы Армении обстреляли азербайджанские населенные пункты. Среди гражданских лиц есть убитые и раненые. Командование азербайджанской армии приняло решение о переходе в контрнаступление.