В США один человек погиб, еще не менее 24 пострадали в результате массовой стрельбы в штате Огайо в ночь на 2 июня.

Стрельба произошла вскоре после полуночи в городе Акрон. По сообщениям местных СМИ, на месте были обнаружены десятки гильз и само оружие. О задержаниях и арестах в рамках начавшегося расследования пока не сообщалось.

По поводу состояния пострадавших в полиции Акрона отметили, что у многих травмы не представляют опасности для их жизни, состояние нескольких других «более серьёзное».

О возможных причинах стрельбы и личности нападавшего или нападавших следствие также пока не говорит.

В США продолжается дискуссия об ужесточении контроля над оружием. Только в прошлом году случаев массовой стрельбы в стране, в результате которых погибли люди, было около сорока. Президент США Джо Байден регулярно призывает к «разумной» реформе соответствующего законодательства. Резко против выступает Национальная стрелковая ассоциация, которая настаивает на праве американцев на самооборону. (svoboda.org)