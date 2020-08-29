В Республике Беларусь за сутки на несанкционированных акциях задержали 32 человека

В Республике Беларусь на несанкционированных акциях в пятницу задержали 32 человек. Об этом сообщает 29 августа МВД республики.

«Что касается протестных акций, то они были немноголюдны. Самые активные из них прошли традиционно в Минске. Всего по стране до рассмотрения в суде дел по административным нарушениям задержаны 32 человека», — сообщило министерство в своем Telegram-канале.

Самые массовые несанкционированные акции прошли в Минске возле Национального академического театра им. Я.Купалы, в которой приняли участие околом200 человек, не более 90 человек собрались на Площади Независимости.

Накануне правозащитники сообщили, что двух граждан России задержали в Минске неподалеку от места проведения акции протеста.

В тот же день стало известно, что в Минске рядом с Парком высоких технологий (ПВТ) около 250–300 человек выстроились в цепь солидарности.

С 9 августа в Республике Беларусь не прекращаются массовые протесты. В тот день состоялись выборы президента страны. Согласно данным Центризбиркома, Александр Лукашенко набрал более 80% голосов.

Граждане, которые отказались признавать официальные итоги выборов, стали выходить на улицы. Они столкнулись с противодействием силовиков. Пострадавшие были с обеих сторон, погибло несколько гражданских (aif.ru)

| 2020-08-29T13:37:28+04:00 29 августа 2020, 13:37|

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