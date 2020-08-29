В Республике Беларусь за сутки на несанкционированных акциях задержали 32 человека

В Республике Беларусь на несанкционированных акциях в пятницу задержали 32 человек. Об этом сообщает 29 августа МВД республики.

«Что касается протестных акций, то они были немноголюдны. Самые активные из них прошли традиционно в Минске. Всего по стране до рассмотрения в суде дел по административным нарушениям задержаны 32 человека», — сообщило министерство в своем Telegram-канале.

Самые массовые несанкционированные акции прошли в Минске возле Национального академического театра им. Я.Купалы, в которой приняли участие околом200 человек, не более 90 человек собрались на Площади Независимости.

Накануне правозащитники сообщили, что двух граждан России задержали в Минске неподалеку от места проведения акции протеста.