В регионах Азербайджана впервые в 2020-м году выпал снег

Начиная с вечера второго до утра третьего января на территории страны наблюдалась нестабильная погода, местами шел дождь, в предгорных и горных территориях — снег, местами интенсивного характера, передает Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Согласно информации, количество осадков в Баку и на Абшеронском полуострове составило 1-2 миллиметра, в Лянкяран-Астаринской зоне — 7-29 миллиметров, на Большом Кавказе — 2-14 миллиметров, в низменных районах — 1-4 миллиметра, в Газах-Гянджинской зоне 1-3 миллиметра, на Малом Кавказе 1-2 миллиметра, в Нахчыванской АР и Агдере — один миллиметр.

Высота снежного покрова в Сарыбаше (Гах), Кишчае (Шеки) достигло 15 сантиметров, в Халтане — 9, в Шамахы — 8, Шахдаге — 7, Алтыагадже — 6, Хыналыге, Маразе — 4 сантиметра.

Минимальная температура в Баку и на Абшеронском полуострове составила 5-7 градусов тепла, в низменных районах 2-6 градусов тепла, в горных регионах 0-5 градусов мороза, в высокогорных территориях 9-11 градусов мороза.

Представляем вашему вниманию фото заснеженных Шамахы и Гаха.