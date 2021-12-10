Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов, выступая с речью после вручения ему Нобелевской премии мира, напомнил, что российская Генпрокуратура потребовала закрыть правозащитный центр «Мемориал», и призвал не допустить этого. Полный текст выступления Муратова приводит ТАСС.

Он отметил, что «Мемориал» создал еще один российский лауреат Нобелевской премии мира, академик Академии наук СССР Андрей Сахаров, к столетию которого, отмечавшемуся 21 мая, в России установили памятник.

«Может, памятник мертвому Сахарову безопасней, чем его живой действующий проект?» — поинтересовался главред «Новой», добавив, что «Мемориал» не враг, а друг российского народа.

Премию Муратову вручил в пятницу, 10 декабря, председатель Норвежского нобелевского комитета Берит Райсс-Андерсен.