Мадридский «Реал» может в ближайшее время подписать нападающего «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Килиана Мбаппе. Об этом сообщает журналист издания Marca Рамон Альварес де Мон.

Как утверждает источник, в испанском клубе считают, что положительная развязка истории с переходом Мбаппе неизбежна. В «Реале» думают, что затягивать переговоры никто не станет. Предположительно договоренность будет достигнута в середине июля.

Отмечается, что условия ухода Мбаппе с парижанами еще не оговорены. Однако, игрок получит часть бонусов от клуба.

В мае прошлого года СМИ сообщали, что Мбаппе подписал новый контракт с «ПСЖ», действующий до лета 2024 года. При этом другие источники указывали на то, что футболист уже подписал соглашение с мадридским «Реалом». В итоге громкий переход в испанский клуб не состоялся.

В этом году разговоры о переходе Мбаппе в «Реал» возобновились. Он отказался подписывать новый контракт с парижанами и уже зимой может вести переговоры с новым клубом. В «ПСЖ» выразили недовольство поведением игрока и с 31 июля собираются выставить его на продажу, если новое соглашение не будет подписано.