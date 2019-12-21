В раздевалках спортклуба Порошенко нашли скрытые камеры

В спортклубах бывшего президента Украины Петра Порошенко скрытые камеры и средства записи звука. Об обысках в «Пятом элементе» написали журналисты украинского издания «Страна». Камеры были вмонтированы «во всех углах» женской и мужской раздевалок, а также в душе. При этом средства слежения по каналам были соединены с сервером.

— С какой целью и куда выводилось видео дополнительно выясняем, — сообщили в ГБР.

Камеры прятали под коробками из под систем вентиляции, поэтому посетители даже не догадывались, какой именно «пятый элемент» есть в клубе. 21 декабря зарегистрировали уголовное производство по статье «Незаконное использование специальных технических средств получения информации».

В отношении Порошенко в Украине возбуждено сразу несколько уголовных дел, его обвиняют в госизмене, захвате власти. Сам бывший украинский президент сообщил журналистам, что не боится наказания (kp.ru)