В районе крушения самолета Ан-12 в Иркутской области были найдены останки всех девяти погибших. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренного ведомства.

«В Иркутском областном бюро судмедэкспертизы подтверждено обнаружение тел и останков всех девяти погибших», — уточнили в ведомстве.

Самолет Ан-12 белорусской компании «Гродноавиа», который следовал в аэропорт базирования после перевозки продуктов на Чукотку, исчез с радаров вечером 3 ноября. Экстренные службы установили место крушения воздушного судна недалеко от поселка Пивовариха. Лайнер сгорел, в течение ночи на месте ЧП работали следователи и спасатели.

Всего на борту было девять человек. Жертвами авиакатастрофы стали пять членов экипажа и четыре человека, сопровождавших груз.