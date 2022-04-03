Депутат Верховной рады Юлия Тимошенко предложила начать переговоры о реструктуризации внешнего госдолга Украины: по ее мнению, нужна отсрочка выплат в 10-20 лет.
Ранее глава Счетной палаты Украины Валерий Пацкан попросил международные финансовые организации пересмотреть долговую политику и обнулить долги страны. По его данным, внешний долг Украины на данный момент составляет 57 миллиардов долларов.
«У нас сейчас есть все основания начать переговоры о логическом следствии форс-мажора, реструктуризации украинского внешнего долга. Мы никогда не нарушали сроки своих платежей. Но сегодня нужно говорить не о неплатежеспособности страны, а о чрезвычайных обстоятельствах, которые возникли — это война. Нам нужно срочно реструктуризировать, откладывать на 10-15-20 лет тот внешний долг, который у нас есть», — приводит слова Тимошенко Telegram-канал Верховной рады.