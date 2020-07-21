В работе WhatsApp произошел глобальный сбой

Пользователи WhatsApp в разных странах столкнулись с проблемами в работе мессенджера, следует из данных сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения в работе популярных интернет-ресурсов.

По данным портала, перебои начались около 04.00 мск, а наибольшее количество неполадок в работе WhatsApp зафиксировано в Латинской Америке — в частности в Бразилии, Мексике, Чили, Аргентине, а также в Индонезии и Малайзии. Небольшое количество жалоб также зафиксировано в США, Колумбии и Гонконге.