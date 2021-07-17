В 2020 году Министерство внутренних дел, Государственный таможенный комитет, Служба государственной безопасности, Государственная пограничная служба и Пенитенциарная служба Министерства юстиции Азербайджана выявили 5 221 факт незаконного оборота наркотиков.

Об этом говорится в отчете рабочей группы Государственной комиссии по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков за 2020 год.

По выявленным фактам из незаконного оборота изъято более 4 тонн 41 кг. наркотических средств и психотропных веществ.