В пригороде Парижа задержали вооруженного резаком мужчину

Около школы в пригороде Парижа задержали вооруженного канцелярским резаком мужчину, сообщило издание Actu 6 ноября.

Инцидент произошел в департаменте Сен-Сен-Дени.

Глава МВД Франции Жеральд Дарманен поблагодарил сотрудников, задержавших мужчину, который выкрикивал угрозы.

«Я приветствую хладнокровие и энергичность сил безопасности, которые очень быстро вмешались и задержали опасного человека, вооруженного канцелярским ножом, около начальной школы в Сен-Сен-Дени», — написал он на своей странице в Twitter. (iz.ru)

| 2020-11-06T16:59:01+04:00 6 ноября 2020, 18:01|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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