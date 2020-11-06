В пригороде Парижа задержали вооруженного резаком мужчину

Около школы в пригороде Парижа задержали вооруженного канцелярским резаком мужчину, сообщило издание Actu 6 ноября.

Инцидент произошел в департаменте Сен-Сен-Дени.

Глава МВД Франции Жеральд Дарманен поблагодарил сотрудников, задержавших мужчину, который выкрикивал угрозы.

«Я приветствую хладнокровие и энергичность сил безопасности, которые очень быстро вмешались и задержали опасного человека, вооруженного канцелярским ножом, около начальной школы в Сен-Сен-Дени», — написал он на своей странице в Twitter. (iz.ru)