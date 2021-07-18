Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается солнечная погода, будет дуть южный ветер, сообщает Национальная служба гидрометеорологии.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 23-26 градусов, днем 32-38 градусов, в Баку – ночью 24-25 градусов, днем 35-37 градусов тепла.

Атмосферное давление будет ниже нормы – 755 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 60-65, днем – 40-45 процентов.

Температура морской воды на северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 25-26 градусов, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) – 26-27 градусов.

В праздничные дни температура воздуха на Абшеронском полуострове поднимется до 38-40 градусов тепла, будет преобладать слабый ветер, что неблагоприятно для большинства населения.

В регионах Азербайджана завтра в основном будет без осадков, однако в вечерние часы в некоторых горных районах возможны кратковременные дожди, грозы и град. Ветер восточный. Температура воздуха составит ночью 22-27 градусов, днем 35-39 градусов, местами до 41 градуса, в горах – ночью 15-20 градусов, днем 24-29 градусов тепла.

В праздничные дни будет жарко, максимальная температура в Баку и на Абшеронском полуострове будет достигать 35-38 градусов, местами до 40 градусов тепла, 20-21 июля – до 35-40 градусов, 20-22 числа в некоторых равнинных районах – до 42-44 градусов тепла.