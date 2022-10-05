Премьер-министр Армении Никол Пашинян в четверг намерен встретиться в Праге на полях саммита Европейского политического сообщества с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и провести переговоры в четырехстороннем формате с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Это будет первая встреча лидеров Азербайджана и Армении после эскалации напряженности и масштабных боестолкновений на границе двух стран в середине сентября нынешнего года. В последний раз лидеры Армении и Азербайджана провели переговоры 31 августа в Брюсселе при участии главы Евросовета Шарля Мишеля.

С Эрдоганом же Пашинян до этого никогда не встречался. В последний раз лидеры Армении и Турции проводили встречу в 2009 году, когда в турецком городе Бурса во время футбольного матча национальных команд встретились действовавшие тогда президенты Серж Саргсян и Абдуллах Гюль.

Нынешняя встреча с Алиевым также будет проходить с участием посредников в лице Шарля Мишеля и президента Франции Эмманюэля Макрона. Переговоры пройдут в условиях постоянно появляющихся сообщений о новых перестрелках на границе. (ТАСС)

