В посольстве Турции в Азербайджане проходит мероприятие, посвященное 104-й годовщине освобождения Баку от армяно-большевистской оккупации.

Как сообщает Report, наряду с послом Джахитом Багчы и представителями дипмиссии, в мероприятии принимают участие сотрудник представительства Турецкой Республики Северного Кипра в Азербайджане Тевфик Улуал, генсек Парламентской Ассамблеи тюркских государств (TÜRKPA) Мехмет Сурейя Эр, депутаты Милли Меджлиса Хикмет Бабаоглу, Рамиль Гасанов, Анар Искендеров, Айдын Мирзазаде и другие гости.

В здании посольства также прошла выставка, посвященная 104-й годовщине освобождения Баку от армяно-большевистской оккупации.

На выставке были продемонстрированы портреты военного министра, главнокомандующего Османской империи Энвера Паши и его брата командующего Кавказской исламской армией Нури Паши.