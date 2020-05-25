В посольстве США в Германии не подтвердили отставку Гренелла

Пресс-служба посольства Соединенных Штатов в Германии пока не готова подтвердить сообщения СМИ о готовящейся отставке посла США в ФРГ Ричарда Гренелла. Об этом заявила официальный представитель посольства в комментарии для газеты Rheinische Post вечером в воскресенье, 24 мая. Несколькими часами ранее информацию о скором уходе Гренелла в отставку распространило немецкое агентство dpa и ряд других СМИ.

Ричард Гренелл является послом США в Германии с мая 2018 года. В середине февраля 2020 года президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назначил его также новым исполняющим обязанности директора Национальной разведки страны.

Однако всего через несколько дней после этого назначения, 28 февраля 2020 года, Трамп предложил на должность директора нацразведки конгрессмена-республиканца Джона Рэтклиффа. Его кандидатуру 21 мая одобрил Сенат.

Комментируя сообщение dpa о том, что отставка Гренелла с должности посла США в ФРГ должна состояться уже на следующей неделе, представитель посольства отметила, что, согласно внутренним правилам, посольство США не комментирует какие-либо поездки или временные сроки. (DW)