Передача вооружений Киеву со стороны США подталкивает украинские власти к определенным действиям против жителей Донбасса, такой комментарий опубликовало посольство России в США в Facebook.
«При этом очевидно, что безостановочная накачка Вашингтоном киевского режима новыми вооружениями фактически подстрекает его на силовые авантюры против жителей Донбасса», — сказано в сообщении.
Также в российском диппредставительстве подчеркнули, что Вашингтон должен заставить своих подопечных выполнять минские договоренности.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что нагнетание ситуации вокруг Украины может быть попыткой скрыть подготовку по силовому решению проблемы в Донбассе. Он подчеркнул, что подобный исход был бы «полным безумием».
Неоднократно Москва высказывала свою позицию об отсутствии намерения вторгаться на Украину или в какую-либо другую страну (aif.ru).