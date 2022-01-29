Передача вооружений Киеву со стороны США подталкивает украинские власти к определенным действиям против жителей Донбасса, такой комментарий опубликовало посольство России в США в Facebook.

«При этом очевидно, что безостановочная накачка Вашингтоном киевского режима новыми вооружениями фактически подстрекает его на силовые авантюры против жителей Донбасса», — сказано в сообщении.

Также в российском диппредставительстве подчеркнули, что Вашингтон должен заставить своих подопечных выполнять минские договоренности.

Ранее стало известно, что в НАТО согласились с тем, что Россия не планирует вторжение на территорию Украины.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что нагнетание ситуации вокруг Украины может быть попыткой скрыть подготовку по силовому решению проблемы в Донбассе. Он подчеркнул, что подобный исход был бы «полным безумием».

Неоднократно Москва высказывала свою позицию об отсутствии намерения вторгаться на Украину или в какую-либо другую страну (aif.ru).