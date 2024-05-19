Между Ираном и США состоялись непрямые переговоры.

Как сообщает IRNA, об этом заявили в постоянном представительстве Ирана при ООН в Нью-Йорке.

Сообщается, что Иран и США провели непрямые переговоры в Омане. В миссии уточнили, что переговоры представляют собой «постоянный процесс» и прошедшие переговоры — не первые и не будут последними в своем роде.

Это заявление последовало за сообщением американского новостного сайта Axios, в котором говорилось, что на этой неделе два высокопоставленных чиновника администрации США провели непрямые переговоры с иранскими чиновниками в Омане.

Как сообщает Axios со ссылкой на два источника, знакомых с ходом переговоров, американскую сторону представляли главный советник президента Джо Байдена по Ближнему Востоку Бретт Макгерк и исполняющий обязанности посланника США в Иране Абрам Пейли. Кто представлял иранскую сторону, неизвестно.