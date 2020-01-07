В посольстве Ирана в Азербайджане будет открыта книга соболезнований

В посольстве Ирана в Азербайджане будет открыта книга соболезнований в связи с гибелью командующего силами специального назначения «Аль-Кудс» генерала Касема Сулеймани.

Как сообщили в посольстве, книга соболезнований будет открыта 8 января с 10:00 до 13:00 и с 15:00 до 17:00.

Напомним, Корпус стражей исламской революции (КСИР) подтвердил, что командующий силами специального назначения «Аль-Кудс» генерал Касем Сулеймани был убит 3 января в районе аэропорта Багдада.Ракетный удар по колонне автомобилей, в одном из которых находился Касем, был нанесен ВС США.(report)