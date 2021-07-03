В Португалии со 2 по 3 июля выявили 2605 случаев заражения COVID, что стало максимумом с февраля, передает телерадиокомпания RTP.
Более половины новых случаев зафиксировали в столичном Лиссабоне и ближайших к нему городах.
Всего с начала пандемии в стране, где проживает около 10,2 млн человек, выявили свыше 887 тысяч заболевших, умерли от осложнений после заражения коронавирусом более 17 тысяч пациентов.
Ранее глава Всемирной организации здравоохранения предупредил, что мир находится на очень опасной стадии развития пандемии коронавируса из-за распространения штамма «дельта». Как заявляли в центре Гамалеи, у индийского штамма другой характер взаимодействия с клетками человека, что и представляет главную опасность (aif.ru).