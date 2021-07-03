В Португалии со 2 по 3 июля выявили 2605 случаев заражения COVID, что стало максимумом с февраля, передает телерадиокомпания RTP.

Более половины новых случаев зафиксировали в столичном Лиссабоне и ближайших к нему городах.

Всего с начала пандемии в стране, где проживает около 10,2 млн человек, выявили свыше 887 тысяч заболевших, умерли от осложнений после заражения коронавирусом более 17 тысяч пациентов.

Власти не исключают, что в ближайшие недели заболеваемость будет расти из-за распространения индийской мутации COVID-19 «дельта». В настоящее время именно она вызывает 70% заражений.

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения предупредил, что мир находится на очень опасной стадии развития пандемии коронавируса из-за распространения штамма «дельта». Как заявляли в центре Гамалеи, у индийского штамма другой характер взаимодействия с клетками человека, что и представляет главную опасность (aif.ru).