Археологи нашли в Помпеях отлично сохранившуюся фреску с изображением античных мифологических героев — брата и сестры, спасенных богиней Герой. Об этом сообщает Arkeonews.

На фреске изображены Фрикс и Гелла — брат и сестра, которые убегают из дома после того, как мачеха изгнала их из дома, объявив их виновниками голода, который сама же и устроила. Их спасает богиня Гера, и они убегают на волшебном золоторунном баране. Но Гелла не удержалась на нем и утонула в проливе между Европой и Азией (названном в ее честь Геллеспонтом). На фреске она исчезает в волнах, а ее брат Фриск выживает. Согласно мифу, он прожил долгую жизнь в Колхиде. Этот греческий миф широко распространен в Помпеях — древнеримском городе, уничтоженным при извержении Везувия более двух тысяч лет назад.

Отлично сохранившаяся фреска была найдена в небольшом богато украшенном доме. Его хозяева пытались через картины подражать стилю жизни элиты, считают ученые. Также в доме обнаружили изображения натюрмортов и несколько женских портретов.