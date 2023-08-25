Спецслужбы Польши ведут расследование причин вспышки болезни легионеров в Жешув. Власти должны установить, не является ли диверсией инфекция, которую обнаружили в городе, который является центром поставок НАТО в Украину, сообщает Bloomberg.

Заболевание унесло жизни семи человек, еще 113 госпитализированы. Местные власти проводят тесты и ожидают выяснения источника вспышки к понедельнику, сообщила руководитель регионального правительства Эва Лениарт. По ее словам, люди заражались через загрязненную воду в системе водоснабжения, и власти держат ситуацию под контролем.

Жешув находится примерно в 100 километрах от границы с Украиной. Город стал ключевым перевалочным пунктом для гуманитарной помощи и военных поставок на Запад с момента начала российской агрессии 18 месяцев назад. Здесь расквартированы американские солдаты, а также установлены системы ПВО Patriot. Он также является транзитным пунктом для многих официальных лиц, направляющихся в Киев, включая президента США Джо Байдена, канцлера Германии Олафа Шольца и президента Франции Эмманюэля Макрона. Расследование направлено на выявление возможных внешних действий, которые могли привести к вспышке, заявил уполномоченный по безопасности информационного пространства Польши Станислав Зарын.

Легионеллез (болезнь легионеров) — это вид пневмонии, который, как утверждает Всемирная организация здравоохранения, в среднем приводит к смерти в 5-10% случаев. Люди могут заразиться воздушно-капельным путем, а также при купании в зараженных легионеллой водоемах или употребляя зараженную воду. (moscowtimes.ru)