Если в ходе ситуации между Польшей и Республикой Беларусь с мигрантами не наступит деэскалация, в ближайшем будущем можно ожидать дальнейшей милитаризации межгосударственных границ. Три возможных сценария развития событий на границе двух стран расскрывает польское издание InfoSecurity24.

В публикации утверждается, что любое усиление беларусской стороны на границе будет представлено Минском как «необходимость перед лицом агрессивных шагов Польши и Литвы». В связи с этим в издании допускают развитие приграничной ситуации между Республикой Беларусь и Польшей по нескольким сценариям.

Мягкий сценарий предполагает появление с белорусской стороны границы беспилотных летательных аппаратов, вертолетов, бронетехники и снайперских групп. Жесткий — ввод в кризисную зону тяжелой техники регулярной армии. «В крайнем случае можно ожидать активности России, например, появления российских пограничников (ФСБ) на польско-белорусской границе», — говорится в публикации.

В начале ноября в Республике Беларусь на границе с Польшей и Литвой мигранты из Ближнего Востока, которые пытаются попасть в Евросоюз, разбили палаточный лагерь. Западные страны обвиняет белорусские власти в том, что они специально завозят мигрантов к себе на самолетах и заставляют их штурмовать границу (lenta. ru)