Глава центрального региона Иль-де-Франс Валери Пекресс выбрана в качестве кандидата в президенты Франции на предстоящий выборах в 2022 году от партии «Республиканцы», сообщает телеканал BFM TV.

«Сегодня у меня хорошие новости, дорогие друзья: правые республиканцы вернулись! В отличие от крайне (правых) кандидатов, мы собираемся перевернуть страницу с Макроном, но мы не будем рвать страницы с историей Франции», — заявила Пекресс во время пресс-конференции по итогам голосования.

Первый тур президентских выборов во Франции должен пройти 10 апреля 2022 года. О своем участии в выборах официально заявили глава крайне правого «Национального объединения» Марин Ле Пен, лидер левой партии «Непокоренная Франция» Жан-Люк Меланшон, председатель центристской «Будем сопротивляться!» Жан Лассаль, мэр Парижа от социалистической партии Анн Идальго, председатель французской коммунистической партии Фабьен Руссель. До сих пор прямо не заявил о своем участии в выборах президент Франции Эммануэль Макрон. При этом, согласно данным опросов, в случае выхода на второй тур, действующий президент имеет наибольшие шансы выиграть выборы. (gazeta.ru)