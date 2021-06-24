Признаться, мы специально не отреагировали на окончание внеочередных парламентских выборов в Армении: нужно было время, чтобы уточнились результаты выборов, необходимо было, чтобы сам Никол Пашинян и его политические оппоненты, корпус наблюдателей и общественные активисты высказались по поводу проведения выборов, дали оценку их результатам и т.д.

Однако, и сейчас еще рано утверждать, что в Армении все уже позади. Пожалуй, предстоящие недели будут напряженными. Почти все политические блоки не торопятся с признанием результатов выборов. Но одно можно сказать точно: очередная революция не маячит на горизонте этой весьма однородной (в этническом смысле!), в то же время сложной страны.

Да, Пашинян получил серьезную электоральную поддержку. Но он все же не должен забывать три важных следствия недавно прошедших выборов.

Во-первых, среднестатистический армянский избиратель показал, что он не заинтересован в военной конфронтации с Азербайджаном, не поддерживает реваншистов и не думает о продолжении войны в Карабахе.

Во-вторых, с фокусами криминального карабахского клана покончено – остатки хунты вынуждены будут уходить в оппозицию.

В-третьих, Россия весьма сдержанно отнеслась к результатам выборов, наглядно демонстрируя желание, что она готова работать с Пашиняном.

Но аналитики пророчат иные перспективы для Пашиняна и Армении в целом. Некоторые из них пишут и говорят о победе Запада в Армении. Но мы бы не торопились с выводами. Да, Пашинян уже имеет достаточный политический мандат, чтобы более свободно действовать в собственной стране. Он, наконец–то, может сделать те прозападные шаги, принимать те прозападные решения, которые ему пророчили российские политические наблюдатели. Но, в таком случае, ему придется вообще забыть про Нагорный Карабах. Готов ли к этому армянский премьер? В принципе, в глубине души Пашинян понимает, что Нагорный Карабах ушел из-под влияния Армении, причем навсегда. Но есть и другие немаловажные проблемы. Во-первых, надо сказать что-то про Зангезурский коридор. Во-вторых, ждут свое решение делимитационные работы на границе двух государств. В-третьих, даже простые армяне неравнодушны к сообщениям о деблокаде коммуникаций региона.

Есть еще один момент. «воскресли» из политического забвения элементы карабахского клана и об этом не стоит забывать. Приблизительно 27 процентов голосов — это, конечно, не много, но и не мало!

Они вновь вернулись в зал заседания парламента, вновь будут давать интервью, проводить акции протеста, посещать Нагорный Карабах. Это будет постоянным кулаком России над головой Пашиняна и его сторонников. Плюс, по некоторым сообщениям в крупных городах, в том числе в Ереване, на выборах победили именно представители карабахского клана. Конечно, все эти сведения еще будут уточняться. Но оставить их без внимания нельзя…

Главным является то, что уже в Армении можно говорить правду о Карабахе. Накануне выборов экс-президент Левон Тер-Петросян фактически повторил то, что им было сказано еще в девяностые годы прошлого века, сделав особый акцент на том, что все считают Нагорный Карабах азербайджанской территорией.

И выслушивая его позицию, невольно задаешься вопросом: если Тер-Петросян вновь открыто высказывает такую позицию и если он искренен, тогда почему же он не объединяет свои усилия с Пашиняном? Неужели политическая конъюнктура превыше правды? К сожалению, так и есть: в политике на поражение никто не претендует…

Одним словом, в Армении пройден еще один сложный политический этап. Его результаты мы увидим, наверное, уже во второй половине лета, которое обещает быть жарким и в политическом плане. Но хочется верить и надеяться, что самые горячие дни остались позади. В любом случае, победа Пашиняна на выборах отвечает и нашим интересам, по той причине, что Никол не является «человеком Кремля», между Кремлем и ним навсегда останется некая «трещина», которой Ьаку может воспользоваться…