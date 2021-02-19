В поисках украденных миллионов: Армению сотрясают новые скандалы

В Армении — новый громкий скандал. СМИ РА пишут, что в дни войны армяне всего мира собирали и переводили суммы Всеармянскому фонду «Айастан», которые, как впоследствии выяснилось, были потрачены нецелевым образом. В частности указывается, что деньги были собраны, а потом якобы в качестве долга переданы правительству Армении для расходов, связанных с нуждами армии.

«Однако, выясняется, нашлись люди, которые захотели заработать на войне. Вчера третий президент Армении Серж Саргсян в своем интервью сообщил, закупки были осуществлены не Министерством обороны, а правительством. Так, правительство закупило бронежилеты по цене в несколько раз превышающей реальную стоимость. По нашим сведениям, в дни войны эти сделки координировали 4 лица: депутат Айк Саркисян (известный как «бутылкодержатель»), руководитель аппарата премьера Эдуард Агаджанян («DJ Эдо»), председатель постоянной комиссии по вопросам обороны и безопасности Национального собрания Армении Андраник Кочарян и министр высокотехнологичной промышленности Акоп Аршакян», — говорится в сообщении.

Источники также сообщают, что помимо истории с бронежилетами, из этих средств пропали 11 миллионов долларов, судьба которых неизвестна. И это далеко не первое такого рода громкое обвинение. В частности, в армянском сегменте соцсетей активно рассуждают о том, что огромные средства, собранные диаспорой, так и не дошли до РА, были разворованы. Об этом же, заявил и известный армянский блогер из Москвы Роман Багдасарян.

В ходе своего очередного живого эфира на своей странице в Фейсбук он упомянул о том, что в Греции сбором этих средств занималась партия «Дашнакцутюн», но в итоге разразился скандал по поводу их использования. Такая же ситуация, по его словам, имела место и в Бельгии, где из 600.000 евро, собранных местными армянами, только треть осела на счета Всеармянского фонда «Айастан». На этом фоне примечательное заявление сделал вице-президент Союза армян России Герман Ананянц.

По его словам, в рамках первого сбора средств союз передал Армении более 100 млн. рублей, однако «мы до сих пор не знаем, куда они делись». «Кроме того, в период войны были направлены каски, бронежилеты, спальные мешки и многое другое. Как нам сообщили, все это так и осталось в аэропорту «Звартноц». Мы не собираемся присылать деньги, чтобы они потом оказались на счетах министров. Все разворовывается. Нам это надоело», — констатировал он.

Самое забавное, что громкие слова и обвинения вице-президента САР дезавуировал… президент САР Ара Абрамян. «Будущее Армении вызывает серьезную озабоченность. Сейчас мы все подавлены и разочарованы, но результаты провальной политики Пашиняна не должны отражаться на нашей готовности трудиться на благо нашего государства», — заявил он в интервью порталу Republica.am. По сути, как видим, глава САР уже сделал политическое заявление, решив оценить деятельность премьер-министра РА.

И это еще не все. «Я хоть и не исключил возможности своего участия в политических процессах в Армении, но принятого на этот счет решения у меня пока нет, хотя таких обращений ко мне очень много»,- заявил А.Абрамян. Таким образом, все речи Германа Ананянца о том, что «мы не собираемся посылать деньги, чтобы они потом оказались на счетах министров», вполне можно считать попыткой шантажа официального Еревана со стороны САР, где решили поиграть в «доброго и злого полицейских».

И в этой связи замечу, что у самого САР не ахти какой высокий авторитет даже в глазах российских армян. Как заявил блогер Р.Багдасарян, ни одна армянская диаспорская организация в РФ не пользуется уважением даже 5% проживающих там армян. Причина банальна — лидеры этих организаций преследуют сугубо личные планы, у них свои интересы. И потому они не могут считаться волеизъявлением всех российских армян. «Для того, чтобы эта организация была авторитетной, ее руководство должно абстрагироваться от политики и заниматься тем, что нужно армянской диаспоре России. В итоге, с каждым годом все меньше и меньше армян России знают армянский язык, географию Армении», — сетует Р.Багдасарян.

Так что, все заявления, исходящие из САР, вполне можно рассматривать сквозь призму политических планов его руководства. И информацию о том, что в неизвестном направлении пропали миллионы евро, собранных армянской диаспорой в период войны, также нужно рассматривать, как элемент информационного противостояния между определенными силами внутри Армении. В частности, этим вполне могут заниматься те СМИ, которые финансируются бывшими руководителями РА, что жаждут реванша.

И тут не грех напомнить, что оппозиционное «Движение спасения родины», единственной целью которого является отставка премьер-министра Армении Никола Пашиняна, готовится к митингу в Ереване 20 февраля. В «Движение спасения родины» входят 17 оппозиционных партий Армении. Там, естественно, есть такие персонажи вчерашнего дня, как экс-президенты РА Роберт Кочарян и Серж Саргсян. У которых армянское общество также спрашивает — как они могли столь сказочно обогатиться в столь бедной стране, и куда делись средства, которые десятилетиями собирала и передавала армянская диаспора для обустройства оборонительных сооружений на оккупированных территориях Азербайджана. Которые, наша армия прорвала, показав, в том числе и масштаб коррупции прежних правителей РА.