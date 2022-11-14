Солдат Пограничного корпуса Пакистана погиб, еще двое получили ранения в результате перестрелки в районе КПП «Спин-Болдак — Чаман» на границе с Афганистаном. Об этом в воскресенье вечером сообщил телеканал Geo TV.

Как утверждается, сотрудники службы безопасности Афганистана открыли огонь по пакистанским пограничникам, несшим дежурство на КПП. В ходе спровоцированной перестрелки один солдат Пограничного корпуса Пакистана погиб, двое получили ранения. О потерях афганской стороны не сообщается.

Как отметил телеканал, власти Пакистана приостановили работу КПП и не планируют ее возобновление до тех пор, пока Афганистан не выдаст виновников происшествия. В Кабуле придерживаются мнения о том, что нападение на пакистанских пограничников осуществили «неизвестные террористы под видом талибов».