Соединенные Штаты лидируют в области исследования технологий искусственного интеллекта, чему в том числе способствует конкуренция по этому аспекту с такими странами, как РФ и КНР.

Об этом, как передает ТАСС, сообщил журналистам на пресс-конференции директор Объединенного центра исследований в сфере искусственного интеллекта Пентагона генерал-лейтенант Майкл Грон.

«У нас действительно полное превосходство [в этой области], мы используем искусственный интеллект и новый технологический подход в [решении] самых сложных задач», — сказал он. Грон отметил, что лидерству США «явно способствует конкуренция». В частности, он указал на такие страны, как РФ и Китай.

По словам генерала, Пентагон и службы безопасности США воспринимают технологии искусственного интеллекта как возможность сохранения и увеличения «своего военного превосходства». Данные технологии, как продолжил он, Минобороны активно внедряет в различных войсках, в частности в ВМС США.