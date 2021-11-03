Мировое сообщество вступает в эпоху повышенной стратегической нестабильности, в системе международных отношений теперь формируются три центра силы — Россия, Китай и США. С таким прогнозом выступил в среду председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерал Марк Милли.

«Мы вступаем в мир с тремя полюсами [силы], когда Соединенные Штаты, Россия и Китай — все являются великими державами», — сказал американский военачальник на форуме по безопасности, организованной Аспенским институтом. «Мы, на мой взгляд, вступаем в мир, который потенциально будет являться более нестабильным в стратегическом плане, чем, скажем, в последние 40, 50, 60 или 70 лет», — подчеркнул Милли.

С его точки зрения, повышенное значение будет иметь «поддержание мира между великими державами». «Мы находимся в 76-м году мира между великими державами. И мы вступаем в период, по моему личному мнению, потенциально повышенной нестабильности и риска. И мы (США — прим. ТАСС), Россия, Китай, а также все остальные, все союзники и партнеры [Вашингтона], должны быть очень, очень осторожны <…> в плане того, как действуем друг с другом в перспективе», — предупредил глава КНШ.(ТАСС)