Украинские военные прорвали первую линию укреплений российской армии в Запорожской области. Об этом в интервью иорданскому телеканалу Al-Mamlaka рассказал глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли.

«Они уже преодолели первую линию обороны. Эта линия обороны, над которой русские работали несколько месяцев, включает минные поля, «зубы дракона», противотанковые рвы, сложную сеть оборонительных укреплений, которую украинцы сейчас преодолевают», — пояснил Милли.

«Пока рано говорить об успехе или неудаче наступления», — подчеркнул Милли. Комментируя разговоры о медленном темпе контрнаступления, Милли заявил, что это не редкость на войне, так как военные планы отличаются от реальных боев.

«Когда люди умирают, танки и бронетехника разрушаются на самом деле, когда вы проходите через настоящие «зубы дракона» и реальные минные поля, все замедляется, потому что жизни людей находятся под угрозой», — пояснил он.

В четверг представительница южного командования Украины Наталья Гуменюк заявила, что российские войска перебрасывают больше сил в район Запорожья из Херсона на юге из-за тяжелых потерь среди уже находящихся там подразделений.

Газета The New York Times сообщала 13 августа, что ВСУ начали добиваться более существенных успехов, продвигаясь в направлении Бердянска и Мелитополя. Цель Киева — достичь Азовского моря и перекрыть «сухопутный мост» между Россией и Крымом, который важен для снабжения российской армии.

Институт изучения войны (ISW) 23 августа заявил, что украинская армия готовится атаковать вторую линию обороны российской армии в Запорожской области. По данным исследователей, если в месте прорыва обороны не находятся какие-либо другие части ВС РФ, не задействованные в боях ранее, то вторая линия может оказаться менее укрепленной, чем первая. (moscowtimes.ru)