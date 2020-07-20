В Пекине заявили, что присутствие США в Южно-Китайском море подрывает ситуацию в регионе

Усиление военного присутствия Соединенных Штатов в Южно-Китайском море подрывает ситуацию в регионе. Об этом, как передает ТАСС, заявил в воскресенье посол КНР в Вашингтоне Цуй Тянькай.

«В действительности без внешнего вмешательства острота ситуации в регионе снижалась, была достаточно стабильной», — сказал посол, выступивший в ток-шоу телеканала CNN. «К несчастью, — продолжил он, — страны, подобные США, в особенности Соединенные Штаты, изо всех сил пытаются вмешиваться, направлять свои войска, наращивать военное присутствие в регионе».

«Интенсивность и частота [таких действий] очень высоки», — констатировал дипломат. Цуй Тянькай также подчеркнул, что вмешательство США в ситуацию в регионе не имеет под собой никаких юридических оснований.

Глава американского военного ведомства Марк Эспер заявил в пятницу во время онлайн-встречи с личным составом, а также гражданскими служащими Пентагона и членами их семей, что Министерство обороны США считает своей важной задачей обеспечение свободы судоходства в мире, в том числе в Южно-Китайском море.

Ранее на прошлой неделе госсекретарь США Майкл Помпео также заявил, что американская администрация считает незаконными практически все претензии Пекина на ресурсы на шельфе Южно-Китайского моря. Помпео утверждал, что КНР «прибегает к запугиванию в целях подрыва суверенных прав государств Юго-Восточной Азии в Южно-Китайском море».