Китай не боится противостоять США. Об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И, передает РИА Новости.

По его словам, несмотря на это, Пекин будет стремиться к взаимодействию, поскольку сотрудничество выгодно обеим странам, а конфронтация принесет ущерб. Дипломат подчеркнул, что Китай готов к диалогу — равноправному и взаимовыгодному — и будет биться до победного конца.

Ван И выразил мнение, что часть политической элиты в США не хочет смириться с тем, что другие государства имеют право на развитие, что Китай постоянно укрепляется и развивается.

«Не желают соглашаться с тем, что Китай и США могут встать на путь взаимовыгодного сотрудничества, и пытаются создать группу по сдерживанию и подавлению Китая», — добавил китайский министр.