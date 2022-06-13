Власти Пекина впервые за долгое время зафиксировали новую вспышку COVID-19 в одном из местных баров в престижном районе Чаоян. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба пекинского комитета здравоохранения, передаетРЕН ТВ.

Отмечается, что на северо-востоке города, в котором проживает большое количество иностранных туристов, в одном из местных баров престижного района Чаоян были зафиксированы случаи заражения COVID-19. По данным ведомства, на данный момент профильные службы выявили более 60 случаев заболевания.

Помимо этого, в медицинском ведомстве подчеркнули, что администрация района Чаоян на фоне роста заболеваемости COVID-19 вновь ужесточила эпидемические требования. Так, на территории престижного китайского района закрыты все публичные заведения, в том числе бары, рестораны и кафе.