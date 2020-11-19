В Пекине надеются, что США изменят свое отношение к развитию Китая

«Основная причина серьезных трудностей, с которыми столкнулись китайско-американские отношения (во время президентства Трампа – ред.), заключается в том, что некоторые политики в США рассматривают отношения двух стран, исходя из менталитета «игры с нулевой суммой» и идей времен «холодной войны», они не хотят признавать и уважать право Китая на развитие, а также не желают видеть успеха страны с активно развивающейся экономикой», — заявил Ван И.(РИА Новости)